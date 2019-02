Estudo sobre a “Geração de Ouro” do futebol português ganha prémio científico

Três décadas após o título mundial da seleção portuguesa de sub-20, em Riade, a que se seguiu um segundo em Lisboa, dois anos depois, em 1991, também sob a liderança técnica de Carlos Queiroz, um estudo sociológico sobre as razões por detrás deste sucesso arrecadou o primeiro prémio numa iniciativa do Comité Olímpico de Portugal (COP), em associação com a Fundação Millenium BCP, que distingue os melhores trabalhos científicos na área do Desporto.

Diana Tinoco

Nesta quarta edição dos Prémios Ciências do Desporto, cujos vencedores foram anunciados esta quarta-feira, 20, numa cerimónia no Centro Cultural de Belém, o investigador Hugo Sarmento, da Universidade de Coimbra, e a sua equipa ganharam na categoria História e Sociologia do Desporto, ao apresentarem um artigo científico sobre o contexto social, cultural e desportivo que tornou possível o êxito internacional daquela que ficou conhecida como a “Geração de Ouro” do futebol português.

Com base em entrevistas realizadas a 31 dos 34 jogadores campeões do mundo e outros protagonistas desses dois torneios, além de documentos da Federação Portuguesa de Futebol e jornais desportivos da época, os autores do estudo elaboram sobre um conjunto de alterações que acabariam por revelar-se determinantes, desde a criação de novos métodos de deteção de talentos precoces à própria metodologia de treino, passando pelo fomento de uma nova mentalidade competitiva nas deslocações ao estrangeiro.

Os jogadores reconhecem o papel decisivo dos treinadores Carlos Queiroz e Nelo Vingada na introdução de reformas essenciais para mudar o paradigma do futebol português. “O sucesso desta geração não se ficou a dever apenas ao talento dos jogadores, mas também à liderança ativa e visão holística de Queiroz”, lê-se no artigo (que é destaque na edição impressa da VISÃO desta semana, nas bancas a partir de quinta-feira). “Os resultados [do estudo] indicam que o rendimento superior sustentado envolve aspetos culturais, sociais, físicos, técnicos, organizacionais, e a sua articulação”, acrescentam os autores.

Além de Hugo Sarmento, investigador na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, assinam este estudo Maria T. Anguera, da Universidade de Barcelona, Antonino Pereira, do Instituto Politécnico de Viseu, e Duarte Araújo, da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa.

Outros premiados

Os Prémios Ciências do Desporto são uma iniciativa do COP em parceria com a Fundação Millennium BCP, que incentivam e valorizam “o aprofundamento das problemáticas do desporto enquanto objeto de estudo, bem como a recolha e análise de dados atuais essenciais para as decisões dos mais diversos agentes do sistema desportivo nacional”, lê-se no regulamento.

No total, são atribuídos prémios em seis categorias, três em anos pares e três em anos ímpares. Os vencedores têm direito a um prémio monetário de cinco mil euros, enquanto as duas menções honrosas, por categoria, ganham €1000.

Nesta edição, foram recebidas um total de 32 candidaturas, analisadas e avaliadas por um júri presidido por João Paulo Villas-Boas, vogal da Comissão Executiva do COP.

Da cerimónia de entrega de prémios referente ao ano de 2018, realizada na manhã desta quarta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, saíram igualmente vencedores uma investigação que se debruçou sobre a influência dos horários de treinos e jogos nos padrões de sono em mulheres futebolistas (categoria de Fisiologia e Biomecânica do Desporto) e outra que avaliou os fatores de motivação dos clientes dos ginásios para manterem a atividade física ao longo do tempo (Economia, Direito e Gestão do Desporto).

Na cerimónia, onde foi ainda anunciada uma parceria com o "Journal of Human Sport & Exercise" para a publicação de trabalhos premiados no âmbito destes galardões, o presidente do COP, José Manuel Constantino destacou a importância da iniciativa como “um estímulo e motivação acrescida aos investigadores" numa área que ainda regista um “enorme défice de reconhecimento social”.

O presidente da Fundação Millennium bcp, embaixador António Monteiro, elogiou o número elevado de trabalhos submetidos e o papel do COP na promoção do conhecimento sobre o desporto.

A cerimónia contou ainda com a presença de Rui Costa, investigador principal da Fundação Champallimaud, presidente da American Portuguese Biomedical Research Fund e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Neurociências, que deu uma conferência em que explicou a importância do cérebro na atividade física.

Em 2019, serão premiados trabalhados nas categorias de Treino Desportivo, de Psicologia e Pedagogia do Desporto e de Medicina do Desporto.

Confira a lista completa dos premiados em 2018:

História e Sociologia do Desporto

Vencedor: “Geração de Ouro” do Futebol Português: Contributos para uma explicação do seu sucesso, de Hugo Sarmento, Maria T. Anguera, Antonino Pereira e Duarte Araújo

Menção honrosa: Dimensão Educativa do Olimpismo: Revisão Sistemática da Literatura, de Cláudia Santos, Elsa Pereira e Margarida Mascarenhas

Menção honrosa: O Impacto do Dia Paralímpico nos Participantes dos Eventos de Caldas da Rainha e Évora, de Luísa Paula Anacleto

Fisiologia e Biomecânica do Desporto

Vencedor: Padrões do sono e atividade autonómica cardíaca noturna após treinos e jogos realizados a diferentes horas do dia em futebolistas femininas, de Júlio Alejandro Henriques da Costa, João Brito e Fábio Nakamura

Menção honrosa: Será a morfologia da aponevrose proximal da longa porção do bicípete femoral um fator de risco para a rotura muscular?, de Sandro R. Freitas, Filipe Abrantes, Vasco Mascarenhas, Maurício Cerda, Raúl Oliveira, Bruno Mendes, Telmo Firmino e João Vaz

Menção honrosa: Atletas master e inflamação: efeitos do treino ao longo da vida, de Ana Maria Miranda Botelho Teixeira, Luciele Guerra Minuzzi e Luís Manuel Pinto Lopes Rama

Economia, Direito e Gestão do Desporto

Vencedor: Adesão à Prática e Retenção de Clientes em Ginásios: Factores Preditivos da Manutenção do Comportamento ao Longo do Tempo, de Luís Cid, Diogo Teixeira, João Moutão e Diogo Monteiro

Menção honrosa: Perfil de Consumo de Suplementos Alimentares pelos Praticantes de Ginásio e Fatores que Influenciam a sua Utilização, de Dina Alexandra Marques Miragaia e Sofia Daniela Silva Gomes

Menção honrosa: Arbitragem Laboral Desportiva em Portugal: Um Jogo de Espelhos?, de Daniela Mirante