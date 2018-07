Ronaldo: ¡Adiós Madrid! Ciao Torino!

Confirmado. Cristiano Ronaldo terminou a sua relação de nove anos com o Real Madrid e está a caminho da Juventus, uma transferência de 100 milhões de euros e válida por quatro épocas, até 2022. Em cada uma delas, deverá receber 30 milhões de euros – 120 milhões no total.

A saída para o clube de Turim, Itália, foi formalizada esta terça-feira pelo Real que refere a vontade manifestada por Ronaldo para a transferência. “Foi um exemplo de entrega, de trabalho, de responsabilidade, de talento e de superação,” lê-se no comunicado do clube da capital espanhola.

A Juventus também confirmou entretanto a transferência: a aquisição a título definitivo dos direitos desportivos de Cristiano ascende a 100 milhões de euros - a pagar em duas tranches ao Real Madrid -, a que acresce o contributo para o mecanismo de solidariedade da FIFA (5% da transferência) e 12 milhões em "encargos acessórios" não especificados. "#WelcomeToJu, Cristiano!," diz o clube de Turim.

Em carta publicada no site do Real, o jogador recorda o palmarés conquistado durante a permanência no clube merengue - três Champions seguidas, quatro Champions em cinco anos e a conquista de quatro bolas de ouro (das cinco que detém) -, mas diz que “chegou o momento de abrir uma nova etapa” na sua vida, o que motivou o seu pedido ao clube para que aceitasse transferi-lo.

Ao serviço do Real Madrid, durante as nove épocas, o jogador marcou 451 golos em 438 jogos. Segundo o jornal Marca, o Real Madrid facilitou a saída evitando ativar a cláusula de rescisão de 1.000 milhões de euros.

“Saio, mas continuarei sempre a sentir como meus esta camisola, este símbolo e o Santiago Bernabéu, esteja onde estiver,” conclui Ronaldo, que tinha contrato com o clube até 2021.

Leia aqui, na íntegra, a cara de despedida de Cristiano Ronaldo

"Estes anos no Real Madrid e nesta cidade de Madrid foram talvez os mais felizes da minha vida.

Só tenho sentimentos de enorme agradecimento para com este clube, para com estes adeptos e para com esta cidade. Só posso agradecer-lhes o carinho e o afeto que recebi.

No entanto, penso que chegou o momento de começar uma nova etapa da minha vida e por isso pedi ao clube que aceitassee transferir-me. Peço por isso a todos, e muito especialmente aos nossos adeptos, que por favor me compreendam.

Foram nove anos absolutamente maravilhosos. Foram nove anos únicos. Foi um período emocionante, cheio de respeito, embora também duro, porque o Real Madrid é um clube de elevadíssima exigência, mas sei bem que nunca poderei esquecer-me de que aqui vivi o futebol de uma forma única.

Tive colegas fantásticos no campo e no balneário, senti o entusiasmo de adeptos incríveis e juntos conquistámos três Ligas dos Campeões seguidas e quatro Champions em cinco anos. Junto deles, a nível individual, tive ainda a alegria de ter ganhado quatro Bolas de Ouro e três Botas de Ouro. Tudo isto durante a minha passagem por este clube enorme e extraordinário.

O Real Madrid conquistou o meu coração e o da minha família e por isso, mais que nunca, quero dizer obrigado: obrigado ao clube, ao presidente, aos dirigentes, aos meus colegas, a todos os técnicos, médicos, fisioterapeutas e trabalhadores incríveis que fazem com que tudo funcione e que cuidam de forma incansável de cada detalhe.

Um agradecimento infinito mais uma vez aos nossos adeptos e obrigado também ao futebol espanhol. Durante estes nove apaixonantes anos tive de enfrentar enormes jogadores. A todos eles meu respeito e o meu reconhecimento.

Pensei muito e chegou o momento de iniciar um novo ciclo. Saio, mas continuarei sempre a sentir como meus esta camisola, este símbolo e o Santiago Bernabéu, esteja onde estiver.

Obrigado a todos e, claro, como disse naquela primeira vez no nosso estádio há nove anos: Hala Madrid!"