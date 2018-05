Comité Olímpico de Portugal apresenta novos prémios para incentivo à investigação científica desportiva

Os Prémios Ciências do Desporto, que serão entregues pela quarta vez este ano, são um incentivo à investigação científica em torno das melhorias da atividade desportiva. Por isso mesmo, a sessão de apresentação contou também com uma intervenção da investigadora e cientista Maria Manuel Mota, Diretora Executiva do Instituto de Medicina Molecular e vencedora do prémio Pessoa 2013 e Pfizer 2017. A cerimónia terminou com a assinatura da renovação de parceria entre o Comité Olímpico de Portugal e a Fundação Millennium BCP.

Veja o Vídeo

As áreas temáticas a concurso são seis, divididas entre anos ímpares ou pares.

Em anos ímpares, os trabalhos concorrentes devem ser sobre Treino Desportivo, Psicologia e Pedagogia do Desporto ou Medicina no Desporto. Nos anos pares, devem ser sobre Fisiologia e Biomecânica no Desporto, Economia, Direito e Gestão do Desporto ou História e Sociologia do Desporto.

Ao primeiro classificado de cada área é atribuído um valor monetário de €5000 (cinco mil euros) e ao segundo e terceiro classificados são atribuídos um valor monetário de €1000 (mil euros).

A abertura do concurso para os Prémios Ciências do Desporto é anunciada durante o primeiro semestre de cada ano na página oficial do COP - www.comiteolimpico.pt e os trabalhos devem ser enviados até 30 de setembro do mesmo ano.