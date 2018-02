Lusodescendente de 16 anos conquista prata no snowboard cross

Na sua primeira participação nas Olimpíadas de Inverno, que estão a decorrer em Pyeongchang, na Coreia do Sul, a jovem Julia Pereira de Sousa conquistou a medalha de prata na prova de snowboard cross, quando as apostas não a colocavam em qualquer posição do pódio. Menos surpreendente foi a vitória da italiana Michela Moioli, líder mundial da modalidade.

A lusodescente ficou começou por ficar em 18ª, mas na segunda qualificação conseguiu apurar-se para os quartos de final e foi seguindo em frente até chegar à prata.

Com a medalha de Julia Pereira de Sousa eleva-se para sete o total de medalhas da comitiva francesa em Pyeongchang.

O snowboard cross é uma modalidade em um grupo de atletas compete por chegar primeiro ao final de uma descida, que inclui vários níveis de dificuldade, com mudanças de direção e inclinação e vários tipos de saltos para desafiar a capacidade do snowboarder de manter o controlo.