A NBA vem para Portugal, em versão júnior

Ter a NBA em Portugal não é para todos. É para quem tem boas relações com a lendária liga americana de basquetebol. E a nossa federação da modalidade fez um brilharete ao apresentar a NBA Júnior, com a benção da jogadora Ticha Penicheiro, 42 anos, (a nossa mais internacional basquetebolista) e de Betinho (João Gomes), 32 anos, (que este ano joga na liga italiana).

Cátia Mota, uma das responsáveis pelo projeto dentro da Federação, explica que este torneio - chamemos-lhe assim - existe também em alguma cidades europeias e pretende sempre imitar a liga americana. Ao ponto de os mini jogadores se equiparem com os calções e as camisolas de alças das 30 equipas que constituem a NBA.

Para já, a palavra vai ser espalhada pelas escolas da grande Lisboa e Porto que tenham 2º ciclo e alunos nascidos entre 2005 e 2006. Depois, as que estiverem interessadas, candidatam-se com equipas de 12 a 15 jogadores (mistas, femininas ou masculinas, tanto faz), que não precisam de alegar experiência. Até porque a finalidade deste programa é estimular a prática da modalidade entre os mais jovens (bem a propósito, no dia em que foram revelados números assustadores de obesidade em Portugal nestas idades).

Depois dos drafts (21 e 28 de outubro), os acontecimentos em que se vão distribuir as escolas (30 em Lisboa, outras tantas no Porto) pelas equipas (Lakers, Chicago Bulls, Boston Celtics, etc), a liga propriamente dita começa a 11 de novembro. Ainda não há um local definido para os jogos nem para os play offs (17 e 18 de fevereiro, em Lisboa e no Porto). Até lá, lancem-se as apostas.