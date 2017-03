Nelson Évora de novo campeão da Europa em triplo salto

Nelson Évora sagrou-se campeão da Europa do triplo salto, renovando assim, em Belgrado, o título que alcançara há dois anos

Michael Steele/ Getty Images

Depois anos depois do ouro em Praga, o atleta do Sporting revalidou este domingo o título de campeão europeu do triplo salto em pista coberta.

Nelson Évora ganhou com a marca de 17,20 metros, o seu melhor registo da época, que conseguiu ao terceiro ensaio.

O português ficou à frente do italiano Fabrizio Donato (17,13) e do alemão Max Hess (17,12).

No Twitter, Nelson Évora celebrou a vitória, que considera " de todos nós".