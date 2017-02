Segredos da longevidade de quem insiste em derrotar a idade

Cristiano Ronaldo garante que vai jogar até aos 40. E não é difícil acreditar que o consiga. Kelly Slater, aos 44, continua a dominar as ondas. Serena Williams e Roger Federer, ambos de 35 anos, venceram no fim de semana passado o Open da Austrália. O mundo do desporto de alta competição começa a estar cheio de exemplos de atletas que desafiam a biologia e o fenómeno natural (de nome algo assustador) sarcopenia – perda de massa muscular, mais acentuada nos idosos, mas que tem o seu início por volta dos 30.

Se a evolução da medicina permitiu que a esperança de vida do comum dos mortais aumentasse, também a longevidade dos deuses do Olimpo tem beneficiado com isso. Hoje há de tudo. Fatores de crescimento muscular para acelerar o processo de regeneração após uma lesão, planos alimentares pormenorizados e apropriados ao tipo de treino, exames imagiológicos rigorosos que permitem ver com detalhe músculos e tendões, acompanhamento psicológico dos atletas.

Longe vão os tempos em que se treinava exclusivamente para a modalidade, sem reforço direcionado para a musculatura, ou se comia o prato preferido antes de enfrentar uma maratona. Como era o caso do fenómeno Carlos Lopes, que tinha orgulho em dizer que comia um bife com batatas fritas antes enfrentar os 42 quilómetros e pico. “Isto hoje era impensável”, nota a nutricionista Cláudia Minderico. A dieta dos atletas é meticulosamente planeado de acordo com o tipo de treino que fazem e a hora do dia em que estão a comer. Regra geral, devem comer hidratos de carbono e alguma proteína antes e logo após o treino, para preparar o corpo e a seguir repor a energia e consolidar a massa muscular. Ao longo do dia, importa oferecer os ditos micronutrientes, através da ingestão de frutas, legumes e proteína animal, magra. “Sabemos exatamente quais os aminoácidos necessários, como devem ser confecionados. Por exemplo, o salmão é bom, mas não o de aquacultura, porque tem propriedades inflamatórias (com origem na alimentação, à base de farinhas)”, concretiza. Na verdade, o combate à lesão dos tecidos é a chave. “O exercício físico gera um processo inflamatório. É por isso que dói”, explica. E claro, há as lesões. O eterno drama. A prevenção começa logo nas camadas jovens, e dormir bem é uma componente fundamental para a reparação dos tecidos. É ainda na fase de descanso que se produz hormona de crescimento.

A diferença está na mente

Nos atletas que treinam duas vezes por dia, a sesta tem de fazer parte da rotina. “As lesões são especialmente graves a partir dos 30. É importante saber parar, ouvir o corpo”, sublinha Raúl Oliveira, professor na Faculdade de Motricidade Humana. O próprio Federer, considerado o melhor tenista de todos os tempos, fez uma paragem de seis meses para recuperar de uma lesão. E tem gerido cuidadosamente a sua participação em torneios, deixando de ir a todos. A nova regra é: treinar de forma inteligente e não apenas de forma intensiva.

Pedro Almeida, psicólogo do desporto e professor no ISPA, Instituto Universitário, diz que Ronaldo tem o que é preciso para chegar aos 40 a jogar: “treina de forma intensa e organizada, define objetivos ambiciosos, mas que consegue alcançar, e sabe gerir as situações de pressão.” A partir de um certo nível, a diferença estabelece-se a nível da mente. E é por isso que o acompanhamento psicológico tem vindo a tornar-se uma parte essencial do treino dos atletas. Uma realidade muito diferente da que existia há 26 anos quando o investigador começou a trabalhar nesta área. “Há que tratar do hardware e do software”, compara o especialista que acompanha o Benfica. Com este tipo de apoio, é possível “otimizar a performance, atingir a superação nas fases positivas e trabalhar as fragilidades nos momentos menos bons. Quando as pessoas têm uma boa máquina física, a gestão acaba por ser ao nível da mente, do controlo das emoções.” Isto pode ser trabalhado. E não estamos a falar só da gestão da expectativa, antes das grandes competições, ou da desilusão das derrotas. Os melhores do mundo também têm desgostos amorosos, desentendimentos familiares, sofrem lutos e outras agruras. Tudo passível de influenciar o seu rendimento.

Até o combate às lesões passa por manter uma boa estabilidade emocional. “A tensão muscular é a consequência mais primária das emoções. Com o stresse, as fibras musculares ficam mais rígidas, pelo que a probabilidade de se romperem é maior. Disto resulta que controlar o stresse é uma das formas de prevenir lesões”, explica Pedro Almeida. Mente sã em corpo são.

O segredo da longevidade

Há três eixos fundamentais para manter a atividade física de alto rendimento

Alimentação - Adequar o menu à hora do dia e ao tipo de treino. Hidratos de carbono e proteínas antes do treino. Açúcares de absorção rápida se o treino ou prova durar mais de 90 minutos. E vegetais, fruta e proteínas magras no resto do dia

Sono - Um boa noite de sono e uma sesta para quem faz dois treinos por dia são essenciais à recuperação e prevenção das lesões. Saber parar, ouvir o corpo e respeitar o intervalo entre treinos também

Tratar as lesões - Um diagnóstico muito preciso e o acompanhamento diário por especialistas permite que se evitem lesões e acelere a recuperação quando estas acontecem

(Artigo publicado na VISÃO 1248, de 2 de fevereiro, de 2017)