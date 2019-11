O filme com uma criança que não é para crianças

Uma criança (Maria Abreu) com o objetivo de arranjar dinheiro para ver o Discovery Channel, numa jornada pelas ruas de Lisboa, juntamente com seu urso de peluche (Tonan Quito), à procura da única pessoa que a pode ajudar: o primeiro-ministro. O novo filme de Tiago Guedes, depois do sucesso de “A Herdade”, é uma adaptação da peça de teatro criada por Tiago Rodrigues já em 2011, altura em que Pedro Passos Coelho era o chefe de governo e o país enfrentava as consequências de uma crise sem precedentes. “Tristeza e Alegria Na Vida Das Girafas” é um filme sobre como uma criança supera a dor de uma grande perda mas é também uma montra da realidade social, ainda atual. Para ajudar à narrativa há a música de Manel Cruz e do seu projeto Foge Foge Bandido que, segundo o realizador Tiago Guedes, é pelo menos metade da razão para que este tenha tido a vontade para esta criação.