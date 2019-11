Carlos do Carmo: As imagens marcantes da despedida em dois atos do príncipe do fado

Carlos do Carmo diz adeus aos palcos aos 80 anos de vida e escolheu o Porto para penúltima paragem de uma longa viagem cheia de canções, memórias e emoções.

Com o apoio de projeções em vídeo que ilustravam momentos importantes da sua carreira de 57 anos, o fadista interpretou as canções mais emblemáticas do reportório; homenageou poetas que cantou,; a mãe, Lucília Carmo, e confessou ao público que encheu o Coliseu que a cidade do Porto é a sua preferida para cantar, com elogios à frontalidade dos nortenhos.

No écran da sala desfilaram muitos testemunhos de amigos e admiradores do artista, onde foi possível ouvir Marcelo Rebelo de Sousa tratá-lo como um "príncipe republicano'. Carlos do Carmo gostou e retribuiu, mostrando a satisfação por Portugal ter "um presidente da República e um primeiro-ministro que não são corruptos".

O segundo ato do adeus do fadista aos palcos acontece no próximo dia 9, no Coliseu de Lisboa. No entanto o artista só encerra definitivamente a carreira, com a gravação de um novo e último disco, que começa a ganhar forma já em janeiro.