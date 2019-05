Eurovisão: Cartaz em Telavive a desejar boa sorte a todos os participantes faz sucesso online graças à sua "tradução" (que não o é)

Em inglês, um amistoso "Boa sorte a todos os participantes da Eurovisão!". Mas por baixo, no que se supunha ser a tradução para hebraico, o que se lê mesmo é "Estamos a brincar. Boa sorte apenas para Kobi", a representante israelita

Com a final do Festival da Eurovisão a aproximar-se a passos largos - é já no próximo sábado - Telavive tem vivido um entusiasmo crescente. Mas um cartaz que tem estado a aparecer em vários pontos da cidade está a chamar a atenção da Internet, embora passe despercebido, nas ruas e online, a quem só entende a parte em inglês.

"Boa sorte a todos os participantes da Eurovisão!", lê-se, em cima do que se supõe - erradamente - ser o equivalente em hebraico. Só que não: "Estamos a brincar. Boa sorte apenas para Kobi."

A imagem está a fazer sucesso, tanto do Reddit como no Twitter, com os utilizadores a destacarem a forma engenhosa de torcer pela concorrente israelita.

Na final, no sábado, aos 20 países apurados nas duas semifinais, irão juntar-se os 'Cinco Grandes' (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e o país anfitrião, Israel, neste caso.