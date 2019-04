"Incomodou-me ter lixo pelos joelhos e perceber que havia centenas na mesma situação. A diferença é que eu estava a fotografar a vida delas"

O fotojornalista Mário Cruz contou à VISÃO a sua experiência em Manila, capital das Filipinas, que resultou numa série de fotografias que podem agora ser vistas na exposição Living Among What's Left Behind. Premiado no World Press Photo 2019 (terceiro lugar da categoria Ambiente) com a fotografia de uma criança a descansar no meio do lixo, deixa o alerta: "depois de vermos esta fotografia, e muitas outras, somos responsáveis se não fizermos nada". VEJA O VÍDEO