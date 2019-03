Como se retratam duas cidades como Pequim e Xangai em escultura de baixo-relevo? Fomos à China ver a resposta de Vhils

Depois de mês e meio de residência em Pequim que resultou na exposição IMPRINT, em 2017, o artista visual português regressou agora à China para inaugurar REALM, que abriu as portas no passado dia 23, em Xangai. Vhils continua, assim, a sua relação de sete anos com o país asiático (expôs em Xangai pela primeira vez em 2012), que parece estar para durar.

São 26 as peças incluídas em REALM, feitas a partir da técnica de escultura de baixo-relevo em paredes/painéis, bem característica do artista. Ali se cruzam retratos e cenas urbanas, inspirados nas duas cidades e nos seus habitantes, estabelecendo um diálogo entre elas. A exposição ficará na estará na Galeria Danysz, situada no número 256 da Beijing Lu (Rua de Pequim), em Xangai, até 25 de maio.

(A VISÃO viajou a convite do Vhils Studio)