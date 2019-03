Há uma nova orquestra a nascer no Interior – e à frente dela está um jovem maestro cheio de ganas

A VISÃO esteve presente no primeiro concerto da nova Orquestra sem Fronteiras, um projeto do maestro Martim Sousa Tavares que reúne cerca de 200 jovens músicos da região da raia. Veja aqui as imagens, leia a entrevista e a reportagem na edição desta semana, nas bancas esta quinta-feira, 28