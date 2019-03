O mundo está pronto para um super-herói gay, diz produtora-executiva da Marvel

Em declarações à Variety na estreia de Capitão Marvel, em Los Angeles, Victoria Alonso, produtora-executiva de vários filmes da Marvel, afirmou que está na altura de criar uma personagem que inclua a comunidade LGBTQ+ no Universo Cinematográfico Marvel. "O nosso sucesso deve-se a pessoas que são incrivelmente diferentes. Porque é que haveríamos de ser reconhecidos apenas por um tipo de pessoas? A nossa audiência é global, diversa e inclusiva. Se não a acompanharmos, vamos falhar", disse.

O mundo está pronto para um super-herói gay?, perguntou-lhe o jornalista. "O mundo está pronto. O mundo está pronto", respondeu Victoria Alonso.

Numa publicação feita pelo The Hashtag Show lê-se que a chegada do super-herói gay está prevista para 2020, no filme The Eternals, que à semelhança de Capitão Marvel (com Brie Larson no papel principal) será produzido por uma mulher.

Em 2015, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, fez uma previsão: em dez anos, seriam introduzidas personagens LGBTQ+. Se os rumores forem confirmados, The Eternals será o primeiro filme da Marvel a incluir protagonistas homossexuais, e cinco anos antes do previsto.