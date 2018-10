O mundo novo de Dino d'Santiago

"Acrescentar, acrescentar, acrescentar... Tirar, tirar, tirar...". Assim resume Dino d'Santiago o longo processo que resultou agora na edição do álbum Mundu Nôbu.

Em entrevista à VISÃO fala da importância de ter participado no programa televisivo Operação Triunfo, num momento em que pensava que o seu futuro profissional passaria mais pelo mundo das artes plásticas do que da música.

No ano passado, subitamente, o seu nome passou a ser comentado por muita gente depois de Madonna ter partilhado, no Instagram, ecos de uma noite de canções, em Lisboa, na sua companhia. Acasos felizes que deixam Dino com um sorriso aberto em dias que lhe têm corrido bem: "O disco está a siar agora e eu ontinuo a namorá-lo, a querer ouvir; com os anteriores, isso não acontecia."

LEIA A ENTREVISTA NESTE NÚMERO DA VISÃO