Aqui estão as sugestões de Bill Gates para as suas leituras de verão

Bill Gates, fundador da Microsoft, tem o hábito de partilhar connosco as suas leituras preferidas. Costuma fazer um top de livros para ler nas férias. Este ano escolheu cinco com temas que vão do “porque é que acontecem coisas más às pessoas boas?” ou “para onde vai a Humanidade?”.

Mas no seu site Gates Notes avisa que “todos estes livros são divertidos e a maior parte não são muito longos”. Além de referir que “ultimamente leu livros bastante maus”, chegou a esta lista de cinco que falam de assunto sérios.

Leonardo Da Vinci, de Walter Isaacson

Do mesmo autor das biografias Steve Jobs: A Biografia e Einstein: O Homem para Além da Mente, o autor revela momentos inédito da vida do homem que pintou dois dos quadros mais famosos do mundo: Mona Lisa e A Última Ceia. Isaacson pretende mostrar que, por detrás do génio, estava uma homem curioso e com uma imaginação muito fértil.

A multiplicidade de temas a que se dedicou, como a anatomia, as máquinas voadoras, a botânica ou a geologia, fizeram dele um génio multifacetado. Na apresentação do livro, o autor resumiu algumas das revelações da biografia: “O maior génio da história era filho ilegítimo, gay, vegetariano, canhoto, muito disperso e, às vezes, herético”.

Everything Happens for a Reason and Other Lies I've Loved, de Kate Bowler

A escritora, professora no seminário Duke Divinity School, nos EUA, tem 35 anos, e acaba de ter um filho. Está feliz até que começa a ter dores de estômago. Consulta vários médicos, perde 13 quilos de peso, faz vários exames e só ao fim de três meses é diagnosticado que tem cancro no cólon em estado avançado. Começa aí a aventura de saber porque é que isso lhe aconteceu, com algum humor à mistura.

Lincoln in the Bardo, de George Saunders

Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos EUA. Subir ao cago em 1861 e aí se manteve até ser assassinado em 1865. O seu consulado apanhou-o em plena Guerra da Secessão e, também, a morte do seu filho de 11 anos. Mas esta é uma obra de ficção onde 166 espíritos, incluindo o filho, falam.

Origin Story: A Big History of Everything, de David Christian

Desde o Big Bang à forma como hoje sete mil milhões de pessoas estão ligadas através da internet e têm o poder de mudar o planeta. O que fizemos para aqui chegar, incluindo aterrar na Lua, produzir energia fóssil e viver a globalização. O que vai acontecer a seguir?

Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World-and Why Things Are Better Than You Think, de Hans Rosling

O médico sueco Hans Rosling captou grande audiência com suas ideias sobre a saúde global. Morreu no ano passado, mas deixou este livro, co-escrito pelo seu filho e nora. O livro leva-nos a entender, de forma inovadora, “as verdades básicas sobre o mundo – como a vida está melhor e como o mundo ainda precisa de se aperfeiçoar”, escreveu Gates. “Um dos melhores livros que já li.”