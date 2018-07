E ao terceiro dia, do lado de cá do palco, mais Alive do que nunca

“This fire is out of control, I’m gonna burn this city”, grita Alex Kapranos, dos Franz Ferdinand, lá de cima do palco. Cá em baixo, o público incendeia a cidade como pode, de pés bem longe do chão e mãos a chegar ao céu. Ali perto, Throes + The Shine aquecem as ancas ao palco Clubbing, sob a ameaça de que, se não dançarem, o mundo acaba mesmo amanhã. E o público dançou, dançou muito, mas talvez não tenha chegado: acabou o mundo como o conhecemos nos últimos três dias, a 12ª e mais uma edição do NOS Alive. Do lado de cá, por onde passaram 165 mil pessoas, a mesma certeza todos anos – de voltar no ano seguinte, para abanar as ancas ou saltar ou cantar a plenos pulmões, ou tudo ao mesmo tempo, porque sim, "we’re still Alive".