O mágico que não faz truques está de volta a Portugal

Espalha o baralho com maestria no tapete anti-derrapante que traz sempre consigo, enrolado de forma económica e protegido por um pano fino. Trata-se de material precioso de trabalho, que utiliza para um número exclusivo pensado no momento para ludibriar a jornalista da VISÃO, que acaba a desistir de perceber o que se passa na sua mão direita.

O artista recusa, logo ao início, a palavra truque, preferindo expressões como experiências de perceção ou demonstrações de jogo. O resultado, no entanto, é só um: baralhar, além das cartas, a assistência.

São momentos como este que se pode ver no vídeo, de interação com o público, que Hélder Guimarães, campeão mundial de magia com cartas, promete para o espetáculo que traz agora a Portugal, Ponto de Fuga, baseado em episódios reais da sua vida americana. No final, garante revelar algumas batotices à plateia, para que no próximo encontro de amigos haja brilharete.

A estreia acontece na 5ª feira, 31 de maio, no Casino Estoril e haverá sessões até domingo. Depois, o mágico segue para uma pequena tournée nacional: 7 de junho em Leiria, no Teatro José Lúcio da Silva; 16 de junho, no Casino de Tróia; 6 de julho, no Cine Teatro de Estarreja e, para terminar, de 18 a 21 de julho, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

Leia o artigo completo na próxima edição da VISÃO.