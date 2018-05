O Louvre voltou a ser o museu mais visitado do mundo

O Museu do Louvre, em Paris, voltou a ser o mais visitado do mundo. Depois de, em 2016, ter perdido o primeiro lugar para o Museu Nacional da China, em Pequim, votou agora ao ligar cimeiro do pódio. A lista dos 20 museus mais visitados foi agora publicada pela Themed Entertainment Association (organização que representa criadores, designers e produtores de experiências de todo o mundo) e a AECOM (empresa de engenharia que fornece serviços de design, consultoria e construção). O Theme Index and Museum Index é uma publicação anual que inclui, além dos museus, os parque temáticos, aquáticos e de diversão em todo o mundo.

Os EUA têm o maior número de museus neste Top 20, seis, seguidos de Londres com cinco e a China com quatro. Além do Louvre, a França também tem o Centro Pompidou nesta lista.