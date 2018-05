Vêm aí dias de agitação nos museus

A irreverência dos museus estará ao rubro durante as 48 horas em que se celebram o Dia Internacional dos Museus (sexta, 18) e a Noite Europeia dos Museus (sábado, 19). Há atividades dirigidas a todos os públicos e até o Presidente da República contribuiu para a programação.

O Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) apresenta na sexta-feira, 18, a iniciativa 12 Escolhas, no âmbito da qual uma dúzia de personalidades escolheram 12 peças do museu, com inteira liberdade, criando outros tantos percursos alternativos pelo museu, que serão revelados ao longo de um ano.

O primeiro percurso a ser inaugurado é da responsabilidade do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Haverá desdobráveis disponíveis no museu com textos destes “curadores emocionais”, justificando as suas escolhas, além de informação histórica sobre cada uma das obras selecionadas. Também no âmbito do Dia Internacional dos Museus será aberta a exposição temporária Explícita. Arte Proibida?, que inclui nus masculinos e femininos, e até cenas de sexo, fomentando o debate em torno de uma questão amplamente discutida: pode a arte ser censurada?

Às sugestões do MNAA juntam-se muitas outras, estando a programação em constante atualização na página da Direção-Geral do Património Cultural. Aqui ficam algumas iniciativas selecionadas pela VISÃO:

Museu da Farmácia (polo Lisboa)

Serão realizadas visitas guiadas através de 5 mil anos de História da Sexualidade no sábado, 19

Museu da Água

Até à meia-noite de sábado haverá visitas encenadas à galeria subterrânea do Loreto e os fantasmas do Aqueduto das Águas Livres vão marcar presença…

Museu do Ar (polo de Sintra)

Da passagem de um F-16 à demonstração da inativação de engenhos explosivos, são várias as atividades previstas para sábado, que culminam com o sorteio de dez batismos de voo.

Museu Arqueológico do Carmo

Nas noites de sexta e sábado, às 21h30, será projetado o espetáculo virtual Lisbon Under Stars nas Ruínas do Carmo. O bilhete custa €15.

Museu das Comunicações

Na tarde de sexta-feira o público será convidado a editar uma imagem de arquivo ao seu gosto. A imagem mais partilhada nas redes sociais ganha uma oficina de televisão.

Museu da Marioneta

A música de Sérgio Godinho e do pianista Filipe Raposo invade o museu na noite de sexta-feira, às 21h30.

Museu Nacional de Etnologia

No sábado, estará aberto, excecionalmente, até às 2 da manhã para celebrar a música cabo-verdiana. A festa inclui concertos e uma oficina de coladeira e funaná.

Museu Nacional da Música

A Noite Europeia dos Museus será dedicada aos fãs do Festival da Eurovisão com um quiz especial sobre o tema, a partir das 23h.

Museu do Fado

Durante a tarde de sexta-feira, os visitantes serão surpreendidos por vários fadistas a cantarem a desgarrada, acompanhados por guitarristas.

Museu Nacional dos Coches

Estará a decorrer um passatempo fotográfico inspirado no edifício e na coleção do museu de sexta a domingo. O autor das melhores imagens partilhadas na rede social Instagram recebe uma máquina fotográfica.

Museu Nacional do Azulejo

Na Noite Europeia dos Museus será feita uma demonstração de raku, uma técnica de cozedura de peças cerâmicas com grande efeito visual devido à incandescência.

Palácio Nacional da Ajuda

Num horário inesperado, às dez da noite de sábado, realiza-se uma aula de ioga em pleno palácio.