Quem é Dr AC, o homem que invadiu o palco da Eurovisão

Quando surgiu, no sábado à noite, no palco da Altice Arena, durante a atuação da cantora do Reino Unido, SuRie, o filósofo e ativista, como se auto-descreve no Twitter, envergava uma camisa onde se lia "Encomende agora na Amazon." Segundo a imprensa britânica, tratou-se de mais uma manobra publicitária, desta vez de promoção do seu livro The Workings of The U.K STATE MAFIA: U.K Media ou "o funcionamento da máfia do estado do Reino Unido: Os meios de comunicação do Reino Unido".

O Dr ACtivism chegou a pegar no microfone da cantora britânica e ainda conseguiu gritar umas palavras sobre os "nazis dos media do Reino Unido" antes de ser agarrado por um segurança. Acabaria por ser detido pela polícia e vai ser presente a tribunal já na segunda-feira.

Autor de sete eBooks, o autoproclamado filósofo e ativista irrompeu, no ano passado, em abril, pelo palco da final do programa de talentos The Voice, empunhando um papel que era suposto o público ter conseguido ler, mas foi travado pelos seguranças antes de isso ser possível.

Já este ano, tentou invadir os Prémios Nacionais de Televisão, mas o apresentador Dermot O'Leary conseguiu impedir que aparecesse nas imagens transmitidas pela televisão.

SuRie, que recusou a oferta para atuar novamente, comentou depois da final, no Twitter, que "qualquer coisa pode acontecer na Eurovisão" e que se sentia "orgulhosa" da sua prestação.