Eurovisão: Cláudia Pascoal e Isaura também cantaram

Cláudia Pascoal e Isaura subiram ao palco da Eurovisão no dia da primeira semifinal para cantar “O Jardim”. Recorde-se que Portugal, por ser o país anfitrião, e os chamados Big Five (Alemanha, França, Itália, Espanha e Reino Unido) – os fundadores do concurso e os que mais contribuem – estão apurados diretamente para a final. No entanto, todos cantaram ao vivo, divididos pelas duas semifinais, para ficarem em igualdade com os outros concorrentes. As atuações dos Big Five estão disponíveis no canal de You Tube da Eurovisão.

Veja aqui a atuação de Cláudia Pascoal e Isaura: