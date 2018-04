Beyoncé, The Weeknd e Eminem foram os cabeças de cartaz dos três dias de Coachella. E como eles estão para o palco, os looks excêntricos estão para o recinto. Famosos e nem tanto, aproveitaram os mais de 30º que se faziam sentir. Os calções querem-se curtos e os cabelos extravagantes. Ainda flores e transparências, nos looks que nos fazem olhar duas vezes. No vídeo, o melhor (e pior?) do street style Coachella