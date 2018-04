Na biblioteca de Tianjin Binhai, as estrelas não são os livros. Com 33.700 m2, mais de um milhão de livros e muitas (muitas!) prateleiras, do chão ao teto, é o aspeto futurista deste edifício que nos faz olhar duas vezes. Como é que uma biblioteca pode, ao mesmo tempo, parecer um olho gigante e uma caverna? Veja o vídeo e surpreenda-se