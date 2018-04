Indiana Jones: Adeus Harrison Ford, uma Indiana Joan a caminho?

A saída de Harrison Ford abriu a porta à especulação sobre que personagem vai substítui-lo no papel de protagonista. Em entrevista exclusiva ao The Sun, no início desta semana, o realizador de todos os filmes da saga, Steven Spielberg, não revela nomes, mas diz que é chegado o tempo de mudar o explorador e admite mesmo que pode vir a ser uma mulher. "Teríamos de alterar o nome de Jones para Joan. E não haveria mal nenhum nisso", acrescenta.

Continua a saga na era pós-Ford é também a ideia da Disney. O ano passado, o CEO da multinacional, Bob Iger, revelava ao The Hollywood Reporter que a intenção não é fazer algo da dimensão do universo intergalático Star Wars, mas sim "fazer mais".

Indiana Jones 5, nome ainda provisório, vai ser produzido no Reino Unido e a data para o início das rodagens já está marcada: abril de 2019 foi a data anunciada por Steven Spielberg na gala Rakuten TV Empire Awards, onde recebeu o prémio Legend of Our Lifetime.