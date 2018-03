Os melhores filmes de sempre (segundo as mulheres)

Na altura de escolher um filme para ver, muita gente recorre à base de dados IMDB, que agrega as pontuações de milhares de cinéfilos. Mas a página tem um problema: a enorme maioria das críticas são feitas por homens. Por exemplo, dos 4 377 longas-metragens com mais de 25 mil votos (característica obrigatória para um filme se habilitar à famosa lista dos 250 melhores de sempre), apenas 2,2% tinham mais votos de mulheres do que de homens. Em mais de metade dos casos, havia mesmo cinco críticas masculinas por cada feminina.

O fivethirtyeight (uma página especializada em análise de dados) tentou equilibrar as contas, calculando em que posição estariam os filmes se fossem votados apenas por homens ou por mulheres, e compararam os resultados com a posição efetiva. Há algumas consequências curiosas: filmes violentos, como O Padrinho, 12 Homens em Fúria e O Bom, O Mau e O Vilão, descem vertiginosamente na lista feminina (ainda que Clube de Combate seja mais valorizado por elas do que por eles); O Rei Leão, O Fabuloso Destino de Amélie e A Vida É Bela sobem.

Mas numa coisa elas e eles estão de acordo: o número 1 na lista dos melhores filmes de sempre é ocupado por Os Condenados de Shawshank, de Frank Darabont. Veja aqui as listas com os top 10 (feminino, real e masculino) e alguns dos exemplos em que as discrepências são maiores.

Top 10 feminino

1 Os Condenados de Shawshank

2 O Senhor dos Anéis: o Regresso do Rei

3 O Cavaleiro das Trevas

4 O Rei Leão

5 Clube de Combate

6 A Lista de Schindler

7 O Senhor dos Anéis: a Irmandade do Anel

8 Inception

9 Forrest Gump

10 O Padrinho

Top 10 masculino

1 Os Condenados de Shawshank

2 O Padrinho

3 O Cavaleiro das Trevas

4 O Senhor dos Anéis: o Regresso do Rei

5 O Padrinho II

6 Inception

7 12 Homens em Fúria

8 Clube de Combate

9 Pulp Fiction

10 O Senhor dos Anéis: a Irmandade do Anel

Top 10 real

1 Os Condenados de Shawshank

2 O Padrinho

3 O Padrinho II

4 O Cavaleiro das Trevas

5 12 Homens em Fúria

6 A Lista de Schindler

7 Pulp Fiction

8 O Senhor dos Anéis: o Regresso do Rei

9 O Bom, o Mau e o Vilão

10 Clube de Combate

Grandes discrepâncias (voto masculino/voto feminino)

(lugar no ranking)

5/22 O Padrinho II

7/27 12 Homens em Fúria

12/115 O Bom, o Mau e o Vilão

15/25 Interstellar

17/41 Guerra das Estrelas: o Império Contra-ataca

18/71 Tudo Bons Rapazes

20/64 Cidade de Deus

21/62 Matrix

25/70 O Resgate do Soldado Ryan

27/17 América Proibida

28/12 À Espera de um Milagre

29/4 O Rei Leão

38/219 Apocalipse Now

39/336 Os Sete Samurais

41/16 A Vida É Bela

52/19 Amigos Improváveis

90/30 O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

Nota: O IMDB inclui uma metodologia, não revelada, que faz com que as posições efetivas dos filmes não correspondam, por vezes, à média aritmética dos votos