Perdido no universo Marvel? É esta a ordem pela qual deve ver os filmes e as séries

Com a chegada do filme Vingadores: Guerra do Infinito prevista para finais deste ano, o Universo Cinematográfico Marvel (MCU) fará precisamente 10 anos. Com cada novo filme, surgiram novas interligações, sob a forma de easter eggs e referências dentro do próprio filme a outros filmes, histórias ou personagens do universo.

Como em qualquer bom universo, existem duas formas de assistir ao desenrolar do MCU: por ordem de saída e por ordem cronológica.

A maior parte das pessoas opta por seguir os eventos pela ordem em que são lançados ao público. Paraalém de ser mais conveniente, esta ordem vai ao encontro do ritmo proposto pelo produtor e jogamcom as cenas pós-créditos, que preparam o próximo filme que vai sair.

Se é esta a sua preferência, deve começar pelo Homem de Ferro e seguir para O Incrível Hulk , Homem de Ferro 2 , Thor , Capitão América: O Primeiro Vingador , e terminar a primeira fase do MCU com Os Vingadores .

No entanto, alguns fãs - os mesmo a sério, principalmente - preferem ter uma noção cronológica dos acontecimentos. Ver os filmes por esta ordem pode ser, por vezes, um pouco confuso, visto não teremsido originalmente concebidos para ser assim apresentados. Mas o benefício de o fazer é óbvio: o universo é desenrolado história a história no tempo correto em que "aconteceram".

Posto isto, vamos ao que interessa: em baixo estão todas as peças do MCU por ordem cronológica - filmes, séries televisivas, produções da Netflix e até os one-shots, os mini-filmes que vêm como extra em alguns DVD.

FASE 1

A primeira fase do MCU introduz o universo das histórias e os principais personagens que as vão protagonizar. A ordem cronológica dos eventos é a seguinte:

Agent Carter (temporadas 1 e 2)

Agent Carter (one-shot no DVD do Homem de Ferro 3)

O Consultor (one-shot no DVD do Thor)

Houve Algo Engraçado no Caminho do Martelo de Thor (one-shot no DVD Capitão América: O Primeiro Vingador)

Artigo 47 (one-shot no DVD de Os Vingadores)

FASE 2

A segunda fase começa após os eventos do filme Os Vingadores, depois da Batalha de Nova Iorque – em que Loki tenta conquistar a Terra com o exército alienígena de Chitauri . Aqui, são apresentados novos personagens e é explorada a queda da organização de super-heróis S.H.I.E.L.D .

Nesta fase, a ordem cronológica é quase coincidente com a ordem pela qual os produtos foram lançados - exceto o filme Guardiões da Galáxia Vol. 2 , que foi lançado na fase três mas cujas ações se passam imediatamente a seguir ao primeiro Guardiões da Galáxia .

Passemos à ordem cronológica:

Saúdem o Rei (one-shot no DVD Thor: O Mundo das Trevas)

FASE 3

Se conseguiu chegar tão longe, parabéns. Para já, só tem mais uma fase de MCU pela frente.

A terceira fase relata os tempos de discórdia vividos após o ataque de Ultron ao planeta Terra – um vilão criado a partir de inteligência artificial que tentou extinguir a humanidade. Nesta fase, a opinião pública relativa aos super-heróis divide-se, o que leva os Vingadores a fragmentarem-se.

Seguir a cronologia desta fase não é pera doce. Por exemplo, a história do filme Doutor Estranho começa antes de Capitão América: Guerra Civil , mas termina depois deste. Ao mesmo tempo, a websérie Agents of S.H.I.E.L.D.: Slingshot retrata uma série de flashbacks e a quinta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D . faz uso de viagens no tempo.

Os filmes Homem-Aranha: Regresso a Casa e Pantera Negra procedem imediatamente os eventos de Capitão América: Guerra Civil , enquanto que Thor: Ragnarok e Pantera Negra antecedem diretamente o ainda por estrear Vingadores: Guerra do Infinito .

Prossigamos então à última - e mais contorcida – volta, organizada da forma mais compreensível possível:

Parabéns, chegou finalmente ao fim da história do MCU até à data. Se viu todos os títulos anunciados acima perdeu – ou ganhou – quase 9 dias da sua vida com a Marvel. Mas não desanime, ainda há mais para vir:

No que toca a filmes, podemos contar com Vingadores: Guerra do Infinito , Homem-Formiga e a Vespa , Capitão Marvel , a quarta instalação de Vingadores ainda sem título, Homem-Aranha: Regresso a Casa 2 e Guardiões da Galáxia Vol. 3 .