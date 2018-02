O que acontece quando uma entrevistadora chamada Capicua conversa com uma espécie de "saltimbanco" chamado Sérgio Godinho?

No fim da conversa, na livraria-bar Menina e Moça, numa manhã de sol no Cais do Sodré, Capicua há de confessar que estava nervosa com a missão que a VISÃO lhe deu: entrevistar Sérgio Godinho a propósito do seu novo disco, o 18º de originais, Nação Valente. Afinal, desde pequena que é sua admiradora ("Ai de que dissesse mal do Sérgio Godinho", canta em Vayorken, o seu tema mais popular). Mas a conversa fluiu, fácil e descontraída, entre estes dois parceiros do mesmo mister: escrever canções em bom português. Espreite aqui.