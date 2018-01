"A Forma da Água" lidera nomeações aos Oscars

As nomeações aos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos foram anunciadas esta terça-feira no Samuel Goldwyn Theater, em Los Angeles, pelos atores Tiffanny Hadish e Andy Serkis.

"A Forma da Água" disputa a categoria de Melhor Filme com "Chama-me Pelo Teu Nome", "A Hora Mais Negra", "Foge", "Lady Bird", "Linha Fantasma", "The Post" e "Três Cartazes à Beira da Estrada".

Estas são as nomeações nas principais categorias:

Melhor Filme

Chama-me Pelo Teu Nome

A Hora Mais Negra

Dunkirk

Foge

Lady Bird

Linha Fantasma

The Post

A Forma da Água

Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Atriz

Sally Hawkins, A Forma da Água

Frances McDormand, Três Cartazes à Beira da Estrada

Meryl Streep, The Post

Margot Robbie, Eu, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Melhor Ator

Timothée Chalamet, Chama-me Pelo Teu Nome

Daniel Day-Lewis, Linha Fantasma

Gary Oldman, A Hora Mais Negra

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Daniel Kaluuya, Foge

Melhor Ator Secundário

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Três Cartazes à Beira da Estrada

Richard Jenkins, A Forma da Água

Christopher Plummer, Todo o Dinheiro do Mundo

Sam Rockwell, Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Atriz Secundária

Mary J. Blige, Mudbound As Lamas do Mississípi

Allison Janney, Eu, Tonya

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, A Forma da Água

Lesley Manville, Linha Fantasma

Melhor Realizador

Guillermo del Toro, A Forma da Água

Christopher Nolan, Dunkirk

Jordan Peele, Foge

Greta Gerwig, Lady Bird

Paul Thomas Anderson, Linha Fantasma

Melhor Argumento

A Forma da Água

Lady Bird

The Post

Três Cartazes à Beira da Estrada

Jogada de Alta Roda

Melhor Argumento Adaptado

Chama-me Pelo teu Nome

Um Desastre de Artista

Logan

Jogo da Alta-Roda

Mudbound - As Lamas do Mississípi

Melhor Canção Original

"Mighty River", Mudbound As Lamas do Mississípi

"Mistery of Love", Call Me by Your Name

"Remember Me", Coco

"Stand Up For Something", Marshall

"This is Me", O Grande Showman

Melhor Banda Sonora

Três Cartazes à Beira da Estrada

A Forma da Água

Linha Fantasma

Dunkirk

Star Wars: Os Últimos Jedi

Melhor Filme de Animação

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinando

A Paixão de Van Gogh

Melhor Filme Estrangeiro

Uma Mulher Fantástica, Chile

L'insulte, Líbano

Nelyubov, Rússia

Corpo e Alma, Hungria

O Quadrado, Suécia