'The Portuguese', um musical para inglês ver

Rui Cardoso Martins e Filipe Homem Fonseca escreveram uma comédia musical para turistas que, ao mesmo tempo, alimenta e desconstrói clichés. E, se tudo correr como previsto, a língua inglesa vai ganhar um novo verbo: “to desenrascate”

Os portugueses também são bem-vindos.para se verem ao espelho em The Portuguese. Mas este é um daqueles espetáculos que pode ficar infinitamente em cena porque a grande maioria do seu público é totalmente renovável, ao ritmo da chegada a Portugal de aviões, cruzeiros e muitas, muitas, malas com rodinhas. Com direção artística de Ana Brito e Cunha, encenação de Sónia Aragão e figurinos de Dino Alves, The Portuguese estará em cena às terças, quintas e sábados, às 18h30, no Casino Lisboa.