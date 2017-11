Taylor Swift e as "melodias de uma nota só"

A música pop tem os seus segredos. Não é por acaso que é quase sempre o pop que está à frente nas tabelas, e não qualquer outro estilo musical. Um desses "segredos", muitas vezes subestimado, é essencial para o sentimento de "acessibilidade" que certas músicas nos fazem sentir: a simplicidade.

Vários especialistas do mundo da música repararam recentemente que a cantora Taylor Swift usa e abusa desta regra, uma vez que muitas das suas suas melodias são centradas numa única nota musical.

As "melodias de uma só nota" são melodias que se centram numa única nota do principio ao fim, explica Friedemann Findeisen, especialista em música e autor do blog Holistic Songwriting. O único fator distintivo entre diferentes melodias de uma nota é o ritmo da música, o tom usado, a letra e os efeitos sonoros.

Findeisen conta no álbum 1989 de Swift, lançado em 2014, mais de 230 melodias de uma nota. Isto sem contar com as repetições dos refrões.

A musica How You Get The Girl é praticamente uma melodia de uma nota na sua totalidade – 96% da música usa a mesma melodia de uma só nota – diz um relatório realizado pela equipa de Findeisen ao álbum da cantora.

Mas aparentemente, Swift não é a única. A técnica das melodias de uma nota é algo recorrente em alguns artistas da atualidade: Post Malone, Lady Gaga e Katy Perry, entre muitos outros, também se aproveitam da técnica para proveito próprio.

Uma coisa é certa: a simplicidade parece ser sinónimo de sucesso no mundo musical dos nossos dias.Será que veio para ficar?