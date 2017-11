Viagem ao mundo de João Pinto Coelho: Polónia e Murça à boleia de um prémio

João Pinto Coelho mudou-se para Trás-os-Montes em 2000, abandonando a cidade grande que lhe triturava os dias e o tempo. Arquiteto, professor de Artes Visuais colocado em Valpaços, descobrimo-lo enquanto escritor em 2015, com o arrebatador Perguntem a Sarah Gross, um romance sobre os fantasmas da II Guerra Mundial e da ocupação nazi da Polónia, cuja ação decorre em duas épocas distintas, entre os EUA e Oświęcim, a cidade que ficaria na memória negra da humanidade como Auschwitz.

No próximo dia 21 chega às livrarias Os Loucos da Rua Mazur (Dom Quixote), o novo romance, vencedor do Prémio Leya. É um regresso literário à Polónia, antes e durante a II Guerra, com viagens no tempo entre a França (Paris) e ex-União Soviética. Desta vez, não é o Holocausto que surge em pano de fundo, mas sim a universalidade do Mal e a barbárie protagonizadas por cristãos polacos assustadoramente normais sobre os seus vizinhos judeus. Uma narrativa que parte de uma rigorosa fidelidade ao contexto histórico e a episódios ainda hoje controversos.

Para conversar sobre o novo romance e descobrir o homem à sombra do escritor, a VISÃO foi a Murça, onde vive João Pinto Coelho. Trouxe de lá uma manhã inteira de histórias e revelações à volta do livro, do escritor, do Holocausto, de Auschwitz, de Deus e do absurdo adormecido dentro de nós.

Ouça aqui alguns excertos da conversa e leia, esta quinta-feira, na VISÃO, as cinco páginas que dedicamos ao autor e esta premiada aventura literária.