Moonspell recordam o terramoto de Lisboa, 262 anos depois

1º de Novembro é o nome de uma das dez faixas do novo disco dos Moonspell, 1755 (lançado esta sexta-feira, 3 de novembro). Todos os Santos é outra. Em In Tremor Dei à voz de Fernando Ribeiro junta-se a do regressado fadista Paulo Bragança. A mais internacional banda do metal português, que estamos habituados a ouvir cantar em inglês, surpreende com um disco totalmente em português dedicado, do princípio ao fim, aos ecos do grande sismo de 1755. Ocorrido num período de grandes transformações na Europa, foi muito mais que um mero desastre natural e obrigou muitos homens e mulheres, por esse mundo fora, a pensar na sua condição e na omnipotência divina (ou a falta dela). Fernando Ribeiro, o vocalista dos Moonspell, sempre se sentiu fascinado pelo assunto. "Não é só um tema de morte", diz. "Fala-se da morte e da desgraça mas também se fala de renascimento, duma nova Lisboa e de um novo Portugal".

Depois dos concertos de apresentação em Lisboa, os Moonspell preparam-se para mais uma etapa da sua vdia na estrada. Até ao fim do ano têm várias datas marcadas na Península Ibérica e em 2018 vão dividir os palcos com os Cradle of Filth numa digressão conjunta com concertos a um ritmo quase diário até 5 de março.