Exames com "resultados muito preocupantes" levaram Robbie Williams a cancelar digressão

No final de setembro, depois do cancelamento surpresa de todos os concertos que faltavam para terminar a tour "Heavy Entertainment Show", Robbie Williams, de 43 anos, adiantou apenas que a interrupção se devia razões de saúde.

Agora, explica no YouTube o quanto lhe custou não fazer os concertos marcados para a Rússia, sobretudo porque "estava tudo a correr tão bem". Mas testes com "resultados muito preocupantes" acabariam por deixá-lo internado numa unidade de cuidados intensivos.

O cantor recorda que a última vez que interrompeu uma digressão por razões de saúde foi em 1998, pelo que se agora o fez foi mesmo "por não poder".

No vídeo, Robbie Williams diz ainda que, no âmbito da sua recuperação (nunca chega a dizer qual a doença/problema) se tornou vegan e praticante de pilates e ioga. Mas ao domingo, acrescenta, para os fãs perceberem que não é "completamente esse tipo de homem", come "um hambúrguer gigante".

"Não estou a 100% mas estou a melhorar e sei que vou ficar melhor que nunca", concluiu, agradecido por todas as mensagens de apoio e votos de melhoras que diz ter recebido.