Nos Alive: Coreto, Clubbing e Comédia, o que há para ver nos palcos mais pequenos

Há seis palcos no recinto do Nos Alive. A 11ª edição do festival conta com um bom número de nomes sonantes (dos Foo Fighters aos Depeche Mode), nos palcos maiores. Mas as grandes surpresas acontecem, muitas vezes, nos mais pequenos...Falámos com Pedro Trigueiro, Carlos Cardoso, Pedro Ramos, Pedro Mota e Hugo Nóbrega que trataram da programação dos palcos Coreto, Nos Clubbing e Comédia.