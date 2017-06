Banksy é Robert Del Naja, um dos membros dos Massive Attack?

Clifford Joseph Price, mais conhecido por Goldie, artista visual, Dj e produtor, estava entusiasmado à conversa com o do artista de hip hop Scroobius Pip, no seu podcast Distraction Pieces (até o nome é irónico...). E disse isto: “Dá-me uma ‘bubble letter’ (um tipo de letra mais básico usado no grafitti), ponho-a numa t-shirt, escrevo lá Banksy e estamos feitos. Podemos vendê-la agora”.

O pior é quando acrescenta: “Sem querer desrespeitar o Robert, acho-o um artista brilhante. Ele virou o mundo da arte de cabeça para baixo”.

Portanto, segundo Goldie, o primeiro nome de Banksy é Robert. E ele mesmo se apercebeu da inconfidência, mal a palavra lhe saiu da boca, fazendo uma pausa embaraçada.

Goldie é amigo de Roberto Del Naja desde os anos 80, quando ambos “grafitavam” nos mesmos círculos artísticos, em Inglaterra. Del Naja é conhecido como 3D enquanto membro dos Massive Attack, uma banda de trip hop, que se tornou de culto durante os anos 90. E quem não se lembra do poderoso tema Karmacoma pode ouvi-lo aqui:

Também a “amizade” entre Banksy e Robert Del Naja não é nova. No ano passado, depois de uma investigação de cinco meses, o jornalista Craig Williams concluiu que eles eram a mesma pessoa. Ou melhor, Williams garante que Banksy não é apenas uma pessoa, mas um grupo de artistas liderado por Del Naja.

Mas Robert desmentiu, alegando que a “história” do jornalista “era boa, mas não era verdadeira”. Disse ainda que Banksy era um amigo e que ia a alguns concertos da banda, tendo escrito o prefácio do livro 3D and the Art of Massive Attack, publicado por Del Naja o ano passado.

Mas e as obras de Banksy que aparecem nos locais mais longínquos (como em Melbourne, na Austrália), logo após os concertos dos Massive Attack? E agora este deslize de Goldie, que deixou os fãs (de ambos) sobressaltados?

Podemos nunca ouvir uma palavra sobre o assunto da boca de Banksy, um dos artistas mais importantes (e caros) da atualidade - como também ainda não ouvimos uma palavra da boca de Elena Ferrante desde a revelação da sua alegada identidade. Mas da suspeita dificilmente se livrará.