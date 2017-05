Marcelo, Costa, a Federação e o Benfica... todos felicitam Salvador

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje Salvador Sobral pela vitória no Festival da Eurovisão da Canção, disse à Lusa fonte da Presidência.

"Quando somos muito bons, somos os melhores dos melhores. Muitos parabéns ao Salvador Sobral", foi a mensagem enviada ao intérprete português.

O primeiro-ministro felicitou também o cantor Salvador Sobral pela vitória no Festival Eurovisão da Canção, considerando que se fez história em português.

"Fez-se história em português hoje na Eurovisão. Parabéns Salvador! Parabéns Portugal!", escreveu António Costa na rede social Twitter.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e o Benfica felicitaram no sábado, através das redes sociais, Salvador Sobral pela conquista do Festival Eurovisão da Canção, em Kiev.

"É histórico, Salvador Sobral! 10 meses depois, um novo 11 conquista a Europa! Parabéns, Salvador", lê-se numa mensagem no Twitter da FPF, que compara a conquista do Euro2016 de futebol em julho de 2016 ao triunfo do cantor, que foi o décimo primeiro a atuar na final.

Também o Benfica, que no sábado conquistou o 36.º título de futebol, quarto consecutivo, felicitou Salvador Sobral, que é adepto do clube.

"E não somos os únicos vencedores da noite...! Parabéns, Salvador Sobral, vencedor da Eurovisão", escreveram os 'encarnados' na mesma rede social.

Portugal ganhou no sábado, pela primeira vez, o Festival Eurovisão da Canção, com "Amar pelos dois", interpretada por Salvador Sobral.

A canção, com letra e música de Luísa Sobral, irmã de Salvador Sobral, obteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público, na final do festival disputada em Kiev, na Ucrânia, que foi transmitida em direto pela RTP1.

A final do Festival Eurovisão da Canção foi disputada por 26 países.