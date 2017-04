O disco de família de Bernardo e o pai (ou melhor: Agir e Paulo de Carvalho)

"Gostava de vos ver aqui..." disseram Paulo de Carvalho e Agir. E dezassete cantores apareceram logo. Vem aí um disco de duetos com as canções de sempre de Paulo de Carvalho. Uma reporragem para ler na VISÃO desta semana

Nuno Botelho

Nunca um projeto profissional aproximou tanto Paulo de Carvalho, 69 anos, e o seu filho Bernardo Costa (mais conhecido pelo nome artístico que escolheu, Agir), 29 anos, como o disco Duetos que chegará às lojas a 19 de maio. Aí, podemos ouvir 17 canções do repertório de Paulo de Carvalho, e a sua inconfundível voz. Mas quem mandou no processo, como produtor tão executivo como musical, foi Agir. "Este é o disco que o meu pai merecia, diz-nos. "Tentei pensar no que as pessoas iam gostar de ouvir dele agora e só avancei para isto tudo quando percebi que tinha asseguradas todas as condições que achava necessárias para fazer o disco como eu o queria fazer".

E "isto tudo" já pode ser revelado, são estas as 17 canções com os respetivos intérpretes, de diversas gerações e géneros musicais, em dueto com Paulo de Carvalho: Flor Sem Tempo (Diogo Piçarra), Maria, Vida Fria (Rita Guerra), 10 Anos (Rui Veloso), Abracadabra (Áurea), Executivo (Tatanka), Os Putos (Camané), O Homem das Castanhas (Raquel Tavares), Lisboa, Menina e Moça (Carlos do Carmo), Olá, Então Como Vais (Tozé Brito), Um Beijo à Lua (Mafalda Sacchetti), O Meu Mundo Inteiro (Agir), Mãe Negra (Matias Damásio), Balada para uma Boneca de Capelista (Miguel Araújo), Os Meninos de Huambo (António Zambujo), Gostava de Vos Ver Aqui (Ivan Lins e Nuno Markl), Nini dos Meus Quinze Anos (José Cid), E Depois do Adeus (Marisa Liz).

"A mim este disco traz-me outros contentamentos, outras satisfações, já a um nível mais pessoal” confessa Paulo de Carvalho à VISÃO.. “É muito compensador a nível familiar, entre nós."

