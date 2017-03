Ed Sheeran: No trono da música e do cinema

Divide a reinar

÷ Divide, o terceiro e mais recente álbum de Ed Sheeran, teve uma entrada explosiva na tabela de vendas dos EUA e em serviços de streaming como o Spotify. Após uma semana do lançamento, ÷ Divide já tinha vendido mais de 450 mil cópias, 322 mil delas em formatos tradicionais como CD ou vinil. Na tabela americana Billboard, o disco regista o melhor resultado do ano. Já no Spotify, o álbum de Ed Sheeran acumulou 273 milhões de reproduções em cinco dias, destronando o disco dos The Weeknd, Starboy, que chegara aos 233 milhões. Mas os números são ainda mais reveladores porque as 16 faixas de ÷ Divide ocupavam as 16 primeiras posições no mesmo serviço na passada semana

Cerveja e pizza

Numa recente entrevista ao jornal Daily Telegraph, o músico confessou que a vida de celebridade não é fácil e a sua inspiração para a saber gerir é Elton John. Depois de uma carreira fulgurante que começou em 2011, Ed fez um intervalo de um ano em 2016, período em que engordou 23 quilos, revela na mesma entrevista. "Parei de dar concertos e continuei a minha dieta à base de cerveja e pizza", contou. Mas agora já perdeu peso e faz exercício físico, mas em doses moderadas

Rei do Youtube

Mais de mil milhões de visualizações no Youtube em apenas dois dias, foi o que Ed Sheeran conseguiu com apenas dois vídeos do novo álbum, ÷ Divide. Os temas Shape of You e Castle on the Hill, singles lançados a 6 de janeiro, contribuíram para que, em apenas dois meses, o músico conseguisse três milhões de subscritores do seu canal de Youtube. Não restam dúvidas é que Sheeran é, atualmente, uma das maiores estrelas mundiais da indústria da música

Estreia na tela

Há muito que David Benioff e DB Weiss, os criadores de Game of Thrones (A Guerra dos Tronos), tentavam convencer Ed Sheeran a participar na série para agradar a Maisie Williams, a atriz e protagonista que é fã assumida do cantor. Mas a agenda recheada de concertos era incompatível com as gravações e foi adiando sucessivamente a hipótese. Até agora. O anúncio foi feito pelos realizadores durante o festival South By Southwest, em Austin, no Texas, e confirmado por Ed nas redes sociais no passado dia 12. Ainda não é conhecido o papel que Ed Sheeran vai ter na série, que tem estreia marcada para 16 de julho