Emma Stone na primeira divisão

Era só uma questão de tempo até um Oscar chegar às mãos da protagonista do premiado musical “La La Land”. Aos 28 anos, já é uma das mais populares atrizes de Hollywood

A caminho

Enquanto filmava algumas cenas de La La Land, o musical de Damien Chazelle que conquistou seis Oscars no passado domingo, 26, certamente que Emily Jean Stone se lembrou de alguns momentos da sua vida. Mia Dolan, a sua personagem, sonha com uma carreira de atriz enquanto, como muitas e muitos jovens em Los Angeles, trabalha numa cafetaria bem perto desse ambicionado mundo do cinema. Emma mudou -se, do Arizona onde nasceu, em 1988, para a cidade dos sonhos aos 16 anos, acompanhada pela mãe e decidida a triunfar. Também passaria pela fase de trabalhar atrás de um balcão de café... O primeiro papel a sério chegaria na comédia Superbad (Super Baldas) em 2007.

Woody e tudo

Os mais desatentos só descobririam Emma Stone quando a sua vida se cruzou com a do Homem Aranha (nos dois filmes da saga O Fantástico Homem Aranha, de 2012 e 2014, onde contracena com Andrew Garfield). Outros, dados a outros filmes, deram por ela em 2015 em Homem Irracional, de Woody Allen. Até agora, a sua única nomeação para um Oscar (de atriz secundária) chegaria, também em 2015, pela participação em Birdman, de Alejandro G. Iñárritu. À primeira oportunidade, em 2017 o Oscar para melhor atriz principal não lhe fugiu...

Eterno retorno

A revista de economia Forbes não revela só os atores mais bem pagos de cada ano. Por ali, gostam de fazer contas. A um dos seus célebres rankings chamam “best actors for the buck” e aí revelam os atores e atrizes que, em função do que recebem, geram um maior retorno às produtoras dos seus filmes. Em dois anos consecutivos, Emma Stone liderou essa lista. A saber: em 2013 por cada dólar pago à atriz, os estúdios receberam $80,73; em 2014, esse valor foi de 61,45 dólares. Por estes dias, Emma Stone já deve estar a sonhar com outros tops.

Já a seguir...

A primeira estreia de Emma Stone como atriz oscarizada está para breve. Durante este ano chegará às salas de cinema Battle of Sexes, realizado por Jonathan Dayton e Valerie Faries (o casal que assinou o clássico instantâneo Little Miss Sunshine, em 2006). O filme recorda a história, passada em 1973, da partida de ténis entre a tenista Billie Jean King e o tenista Bobby Riggs. Esse desafio foi um dos mais populares da história do ténis nos EUA, com Riggs, então com 55 anos, a desafiar uma das melhores jogadoras do mundo, então com 29 anos. Contamos já o fim: Billie Jean ganhou. E Emma Stone vai interpretar essa vencedora.