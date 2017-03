Muitas dentadas a Daryl, Negan morto (com sofrimento) e, claro, Glenn de volta. Vox Pop com os fãs de The Walking Dead

Os atores Andrew Lincoln, Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan e o produtor Greg Nicotero estiveram quarta-feira em Portugal para promover a sétima temporada de The Walking Dead. Desde terça-feira que os fãs se começaram a juntar à volta do Teatro Tivoli BBVA, local onde decorreu o encontro, para conseguirem autógrafos, selfies e abraços com os atores e o produtor da série mas vista em Portugal. A VISÃO falou com alguns deles