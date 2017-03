Mastiksoul e Mariza juntos na luta pelos direitos das mulheres mas que afinal também podem ser dos homens

Há uma espécie de toque de Midas que se sente em cada novo trabalho de Mastiksoul. O DJ e produtor musical vive numa permanente procura pela mistura de sonoridades aparentemente incompatíveis e quase sempre acerta na fórmula mágica. Poucos arriscariam, por exemplo, juntar o fado com a música eletrónica como ele o fez e, ao que parece, sem ferir suscetibilidades. Livre, o mais recente tema que compôs para Mariza, é um bom exemplo. "Quando comecei a compor quis construir algo que fosse fado. Não queria fazer um tema que a Mariza cantasse e em que não se sentisse à vontade. Tinha de ser alguma coisa dentro da sua zona de conforto", revela Mastiksoul à VISÃO. "Assim, acabei por fazer um tema eletrónico mas tive obrigatoriamente de ir buscar a guitarra portuguesa".

Em menos de um mês o tema alcançou perto de um milhão de visualizações no youtube e já foi partilhada milhares de vezes na página de Facebook do produtor musical. No ano anterior, também os temas Good For You - num videoclip em que participa um grupo de jovens do Uganda - e Gasosa - uma canção que rapidamente se transformou na música de verão dos jogadores da seleção nacional durante o Euro 2016 de boa memória – alcançaram sucesso semelhante.

A diferença é que Livre acabou também por conseguir transformar-se num hino pelos direitos das mulheres, mesmo que não tenha sido essa a intenção de Dino, o autor da letra, nem do próprio Mastiksoul. "De todo. De resto, a letra pode ser vista dessa forma mas na verdade ela não tem sequer uma identidade de género e podia ser cantada por um homem também", explica o músico.

Mas outros dos segredos da energia do tema está também no videoclip, filmado a preto e branco e na voz da própria fadista. Uma escolha que não foi ao acaso, como revela Mastiksoul, que compôs o tema a pensar na Mariza mas sem que ela não fizesse a mais pequena ideia. Quando lhe mostrou a música ela aceitou de imediato. O resto da força, na opinião do produtor musical, "tem a ver com a letra e o apelo forte que transmite, que fez com que as pessoas a abraçassem de imediato".