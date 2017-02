Quem ganhou o quê na noite dos Oscars

Confira aqui a lista dos premiados da 89ª edição dos Oscars

Vencedores dos Oscars 2017:

Melhor Filme: “Moonlight”

Melhor Realizador: Damien Chazelle, “La La Land”

Melhor Atriz Principal: Emma Stone, “La La Land”

Melhor Ator Principal: Casey Affleck, “Manchester by the Sea”

Melhor Ator Secundário: Mahershala Ali, “Moonlight”

Melhor Atriz Secundária: Viola Davis, “Fences”

Melhor Argumento Adaptado: “Moonlight”

Melhor Argumento Original: “Manchester by the Sea”

Melhor Fotografia: “La La Land”

Melhor Montagem: “O Herói de Hacksaw Ridge”

Melhor Direção Artística: “La La Land”

Melhor Guarda-Roupa: “Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los”

Melhor Caracterização: “Esquadrão Suicida”

Melhor Banda Sonora: “La La Land”

Melhor Canção Original: “City of Stars,” “La La Land”

Melhor Montagem Sonora: “Arrival — O Primeiro Contacto”

Melhor Mistura Sonora: “O Herói de Hacksaw Ridge”

Melhores Efeitos Especiais: “O Livro da Selva”

Melhor Filme Estrangeiro: “O Vendedor”

Melhor Documentário: “O.J.: Made in America”

Melhor Filme de Animação: “Zootrópolis”

Melhor Curta Documental: “The White Helmets”

Melhor Curta de Animação: “Piper”

Melhor Curta-Metragem: “Sing”