Onde estão as gravações de Zeca Afonso?

Onde estão as gravações originais – feitas em estúdio – de Zeca Afonso? Não se sabe. Talvez numa offshore americana.

Mário Galego, jornalista da Antena1, andou a investigar o paradeiro das chamadas masters – onde foram registadas as gravações originais de estúdio – de parte da obra de Zeca Afonso, de todo o espólio acústico de Adriano Correia de Oliveira e de vários discos de outros músicos portugueses, como Vitorino, Fausto ou Sérgio Godinho, e a conclusão é que estão em parte incerta desde 2008, altura em que foi requerida a penhora das masters à Movieplay, a editora que detinha o catálogo da Orfeu (editora onde foram originalmente gravados).

Segundo o advogado Francisco Teixeira da Mota, que a Antena 1 cita na sua peça, foi-lhe dito, no dia em que uma solicitadora se deslocou à Movieplay no decorrer do processo de arresto, que “as masters não estavam lá” e “teriam sido vendidas a uma empresa estrangeira”. Existe uma fatura de uma empresa que teria comprado essas gravações, embora nesse papel não haja referência às masters e, por isso, não é possível apurar onde estão. A reportagem indica que as gravações podem estar “num apartado offshore em Delaware, nos EUA” e que a família de Zeca também desconhece o local onde estarão.

Zeca Afonso morreu há 30 anos – a 23 de fevereiro de 1987 – e deixou uma vasta obra musical. O primeiro álbum, Baladas e Canções, foi gravado em 1964 e o último (o 14.º), Galinhas do Mato, em 1985, altura em que já estava doente – morreu vítima de esclerose lateral amiotrófica.