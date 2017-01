Um musical e as suas 14 nomeações

Sinal dos tempos e do domínio do digital, pela primeira vez as nomeações de cinema mais esperadas no ano foram anunciadas na Internet e não numa cerimónia, que tradicionalmente tem lugar no teatro Samuel Goldwyn, em Los Angeles, EUA.

O grande vencedor antecipado volta a ser o musical La La Land: Melodia de Amor, de Damien Chazelle, que arrebatara, há duas semanas, os principais Globos de Ouro. Mesmo que não ganhe nada, no dia 26 de fevereiro, as 14 nomeações já ninguém lhas tira - proeza apenas igualada por Titanic (1998) e All About Eve (1951).

O filme, que conta a história de amor entre uma aspirante a atriz e um candidato a comediante, e estreia já esta quinta-feira, dia 26, nos cinemas portugueses, está nomeado na maioria das categorias, incluindo melhor filme, realização, melhores atores (Ryan Gosling e Emma Stone), argumento original e banda sonora. Tem ainda uma dupla nomeação para melhor canção.

Os únicos que podem morder ligeiramente os calcanhares a La La Land são Moonlight (estreia-se cá a 2 de fevereiro) e Manchester by the Sea (em cartaz), pois estão ambos nomeados nas categorias de melhor filme e melhor realizador (Barry Jenkins, por Moonlight e Kenneth Lonergan, por Manchester by the Sea).

Meryl Streep, que se destacou pela sua interpretação no medíocre Florence, uma Diva Fora de Tom, transforma-se assim na atriz mais nomeada na história dos Oscars (com 20 nomeações e considerada "sobrevalorizada" por Donald Trump).

Fique a conhecer a lista completa dos favoritos para a 89.ª cerimónia dos Oscars, que será apresentada pelo comediante Jimmy Kimmel:

Melhor Filme

- Arrival (O Primeiro Encontro)

- Fences (Vedações)

- O Herói de Hacksaw Ridge

- Hell Or High Water (Custe o que Custar)

- Hidden Figures (Elementos Secretos)

- La La Land: Melodia do Amor

- Lion, A Longa Estrada Para Casa

- Manchester By The Sea

- Moonlight

Melhor Realizador

- Denis Villeneuve - Arrival

- Mel Gibson - O Herói de Hacksaw Ridge

- Damien Chazelle - La La Land

- Kenneth Lonergan - Manchester by the Sea

- Barry Jenkins - Moonlight

Melhor Ator

- Casey Affleck (Manchester By The Sea)

- Andrew Garfield (O Herói de Hacksaw Ridge)

- Ryan Gosling (La La Land)

- Viggo Mortensen (Capitão Fantástico)

- Denzel Washington (Vedações)

Melhor Atriz

- Isabelle Huppert (Elle)

- Ruth Negga (Loving)

- Natalie Portman (Jackie)

- Emma Stone (La La Land)

- Meryl Streep (Florence uma Diva Fora de Tom)

Melhor Ator Secundário

- Mahershala Ali (Moonlight)

- Jeff Bridges (Hell Or High Water)

- Lucas Hedges (Manchester By The Sea)

- Dev Patel (Lion, a Longa Estrada para Casa)

- Michael Shannon (Animais Noturnos)

Melhor Atriz Secundária

- Viola Davis (Vedações)

- Naomi Harris (Moonlight)

- Nicole Kidman (Lion, a Longa Estrada para Casa)

- Octavia Spencer (Elementos Secretos)

- Michelle Williams (Manchester by the Sea)

Melhor Filme Estrangeiro

- A Man Called Ove (Suécia)

- Land of Mine (Dinamarca)

- The Salesman (Irão)

- Tanna (Austrália)

- Toni Erdmann (Alemanha)

Melhor Documentário

- Fire at Sea

- I am not your negro

- Life animated

- O.J.: Made In America

- 13Th

Melhor Argumento Original

- Hell or High Water

- La La Land

- The Lobster

- Manchester by the Sea

- 20th Century Women

Melhor Argumento Adaptado

- Arrival

- Fences

- Hidden Figures

- Lion

- Moonlight

Melhor Edição

- Arrival

- O Herói de Hacksaw Ridge

- Hell or High Water

- La La Land

- Moonlight

Melhor Banda Sonora

- Jackie (Mica Levi)

- La La Land (Justin Hurwitz)

- Lion (Dustin O'Hallorean e Hauschka)

- Moonlight (Nicholas Britell)

- Passengers (Thomas Newman)

Melhor Canção Original

- Audition (The Fools who Dream) - La La Land

- Can't Stop the Feeling - Trolls

- City of Stars - La La Land

- The Empty Chair - The James Foley Story

- How Far I'll Go - Moana

Melhor Sonoplastia

- Arrival

- O Herói de Hacksaw Ridge

- La La Land

- Rogue One: A Star Wars Story

- 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Melhor Montagem de Som

- Arrival

- Deepwater Horizon

- O Herói de Hacksaw Ridge

- La La Land

- Sully

Melhor Filme de Animação

- Kubo and The Two Strings

- Moana

- My Life as a Zucchini

- The Red Turtle

- Zootopia

Melhor Curta-metragem de Animação

- Blind Vaysha

- Borrowed Time

- Pear Cider and Cigarettes

- Pearl

- Piper

Melhor Guarda-Roupa

- Allied

- Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los

- Florence Foster Jenkins

- Jackie

- La La Land

Melhor Caracterização

- A Man Called Love

- Star Trek Beyond

- Suicide Squad

Melhores Efeitos Especiais

- Deepwater Horizon

- Doctor Strange

- The Jungle book

- Kubo and the Two Strings

- Rogue One: A Star Wars Story

Melhor Direção Artística

- Arrival

- Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los

- Hail, Caesar!

- La La Land

- Passengers

Melhor Cinematografia

- Arrival

- La La Land

- Lion

- Moonlight

- Silêncio

Melhor documentário de Curta-Metragem

- Extremis

- 4.1 Miles

- Joe's Violin

- Watani: My Homeland

- The White Helmets

Melhor Curta-Metragem

- Ennemis Intérieurs

- La Femme et le TGV

- Silent Nights

- Sing

- Timecode