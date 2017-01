"La La Land" lidera nomeações para os Oscars

O filme, que se estreia esta quinta-feira nos cinemas portugueses, está nomeado na maioria das categorias dos prémios, incluindo melhor filme, realização, argumento original e banda sonora, tem ainda uma dupla nomeação para melhor canção e para melhor ator e atriz principais, com o par Ryan Gosling e Emma Stone.

"La La Land: Melodia de amor" iguala, em número de nomeações, os filmes "Titanic" (1997) e "Eva" (1950) e supera as 13 nomeações do musical "Mary Popppins" (1964).

Na categoria de "Melhor realização" estão nomeados Damien Chazelle, Tom Ford ("Animais Noturnos"), Barry Jenkins ("Moonlight") e Kenneth Lonergan ("Manchester by the sea") - todos indicados pela primeira vez - e ainda Mel Gibson ("O herói de Hacksaw Ridge").

Para melhor filme foram nomeados "Primeiro Encontro", "Vedações", "O herói de Hacksaw Ridge", "Hell or High Water - Custe o que custar!", "La La Land: Melodia de amor", "Lion - A longa estrada para casa", "Manchester by the sea" e "Moonlight".

Para melhor filme estrangeiro, em língua não inglesa, estão nomeados "Toni Erdman" (Alemanha), "Land of mine" (Dinamarca), "A man called Ove" (Suécia), "Tanna" (Austrália) e "O vendedor" (Irão).

A 89.ª cerimónia dos Óscares está marcada para 26 de fevereiro, em Los Angeles, com apresentação de Jimmy Kimmel.

Os Oscars são atribuídos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

Nomeados para Melhor Filme:

‘La La Land’, de Damien Chazelle

‘Moonlight’, de Barry Jenkins

‘Manchester by the Sea’, de Kenneth Lonergan

‘Arrival’, de Denis Villeneuve

‘Lion’, de Garth Davis

‘Hell or High Water’, de David Mackenzie

'Hidden Figures', de Theodore Melfi

'Fences', de Denzel Washington

Nomeados para Melhor Realizador

Arrival, Denis Villenuve

Hacksaw Ridge, Mel Gibson

La La Land, Damien Chazelle

Manchester by the Sea, Kenneth Monergan

Moonlight, Barry Jenkins

Nomeadas para Melhor Atriz Principal:

Emma Stone, por ‘La La Land’

Natalie Portman, por ‘Jackie’

Isabelle Hupert, por ‘Elle’

Ruth Negga, por 'Loving'

Meryl Streep, por ‘Florence Foster Jenkins’

Nomeados para Melhor Argumento Original:

‘Manchester by the Sea’, argumento escrito por Kenneth Lonergan

‘La La Land’, argumento escrito por Damien Chazelle

‘Hell or High Water’, argumento escrito por Taylor Sheridan

‘The Lobster’, argumento escrito por Yorgos Lanthimos e Efthymis Filippou

'20th Century Women', argumento escrito por Mike Mills

Nomeados para Melhor Ator Principal:

Casey Affleck, por ‘Manchester by the Sea’

Denzel Washington, por ‘Fences’

Ryan Gosling, por ‘La La Land’

Andrew Garfield, por ‘Hacksaw Ridge’

Viggo Mortensen, por ‘Captain Fantastic’

Nomeadas para Melhor Atriz Secundária:

Viola Davis ('Fences')

Naomie Harris ('Moonlight')

Nicole Kidman ('Lion')

Octavia Spencer ('Hidden Figures')

Michelle Williams ('Manchester by the Sea')

Nomeados para Melhor Ator Secundário:

Jeff Bridges ('Hell or High Water')

Mahershala Ali ('Moonlight')

Dev Patel ('Lion')

Michael Shannon ('Nocturnal Animals')

Nomeados para Melhor Fotografia:

'Arrival'

'La La Land'

'Lion'

'Moonlight'