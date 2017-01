Brussel, uma House of Cards à europeia 

Ao segundo dia de rodagem, estalavam os ataques terroristas em Bruxelas. "Impressionou-nos imenso. Mas também nos deu noção do quanto estávamos mesmo em cima do acontecimento, como se a realidade ultrapassasse a fição", conta o diretor flamengo Arno Dierickx ao canal de notícias Flanders News sobre a sua nova série, Brussel, que tem sido comparada com a americana House of Cards. "Nesse caso, trata-se apenas da política americana. Julgo que a nossa vai um bocado mais além, disparando em todas as direções."

Inspirando-se na vida política europeia, a série foi escrita por Leon de Winter, filho holandês de um sobrevivente do holocausto, conhecido pelas críticas acérrimas à forma como a Europa tem conduzido o seu destino. "Para mim, era muito importante dar noção da torre de babel em que a Europa se está a tornar e os riscos que isso acarreta", diz, na informação disponibilizada pelo canal holandês KPN, no qual se estreia hoje a série Brussel.

Já House of Cards, recorde-se, a conhecida série americana de drama político disponível no serviço de streaming Netflix, conta a história de um político ambicioso que almeja um alto cargo público em Washington D. C. Mas é já também uma adaptação do romance homónimo escritp por Michael Dobbs, que já dera origem a uma minissérie britânica, nos anos 1990. A primeira temporada foi disponibilizada a 1 de fevereiro de 2013, a 5ª temporada deverá estrear a 24 de fevereiro, na mesma Netflix.