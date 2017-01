Marcelo e alunos com “Escritores no Palácio de Belém”

Marcelo Rebelo Sousa, anfitrião da ideia “Escritores no Palácio de Belém” promovida pela Presidência da República contou no primeiro dia da iniciativa com a presença dos autores Ana Maria Magalhães, José Jorge Letria e Luísa Ducla Soares, estando no encontro da última com cerca de 60 alunos da Escola de São João de Deus.

A escritora com mais de 150 livros publicados respondeu durante 30 minutos às questões colocadas pelos pequenos leitores, que estudaram previamente a sua obra em sala de aula. Esta é uma das lógicas apontadas por Isabel Alçada, assessora do Chefe de Estado para a Educação e responsável por colocar em prática este projeto. “Escritores no Palácio de Belém” tem como objetivo incentivar a leitura, promover o sucesso escolar e dar a conhecer a Presidência da República a alunos do ensino básico e secundário de 250 escolas públicas, privadas e cooperativas de Portugal continental. Nesta primeira ronda, correspondente ao presente ano letivo, apenas 60 vão participar.

A iniciativa presidencial decorre todas as terças-feiras até 23 de maio com 30 autores de livros infanto-juvenis onde se incluem, por exemplo, António Torrado, Miguel Sousa Tavares, Alice Vieira, Valter Hugo Mãe ou Lídia Jorge.