Conheça por dentro a Elbphilharmonie, a monumental sala de concertos de Hamburgo

© POOL New / Reuters

A parte envidraçada da fachada da Elbphilharmonie imita ondas e diverte quem agora olha para o armazém antes semelhante aos outros que encontramos junto ao Elba, em Hamburgo.

Projetado pelos arquitetos do ateliê suíço Herzog & de Meuron, este complexo cultural tem três salas de concerto, um hotel, 45 apartamentos e uma plataforma boa para vistas de 360 graus.

Na sala principal, as cadeiras foram distribuídas à volta do palco, como viu quem teve a sorte de estar presente no concerto inaugural, realizado esta quarta-feira.