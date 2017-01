Concertos e Festivais para 2017: Ano novo, velhas glórias

Várias digressões de despedida passam em 2017 por Portugal. E os Festivais de Verão cada vez mais com cartazes revelados no inverno e vendas antecipadas de bilhetes vão, claro, marcar a agenda

CONCERTOS

GUNS N'ROSES

Passeio marítimo de Algés - 2 de junho

Kevin Mazur/ Getty Images

Depois de ter sido a mais lucrativa digressão de 2016 na América do Norte, a Not in This Lifetime (nome inspirado em declarações do vocalista dos Guns N'Roses, em 2012, desmentindo qualquer possibilidade de um regresso aos palcos) chega à Europa. E a julgar pela velocidade na venda de bilhetes para os concertos de Londres (uma data extra foi logo acrescentada) o êxito vai repetir-se do lado de cá do Atlântico.

Axl Rose pode já não ser o malcomportado sex symbol do fim da década de 80 do século passado, mas as suas mais apaixonadas fãs também já não têm 16 anos. Na verdade, ninguém duvida que os acordes de Sweet Child of Mine ou November Rain ainda têm chama suficiente para incendiar uma plateia cheia de velhos (e talvez alguns novos...) admiradores.

THE DIVINE COMEDY

Theatro Circo, Braga - 3 de fevereiro

Teatro Tivoli BBVA - 4 de fevereiro

Jordi Vidal

A banda de Neil Hannon anda em digressão com o novo disco, Foreverland, na bagagem. O franzino irlandês (e o seu peculiar e elegante sentido de humor) tem uma boa legião de fãs em Portugal, país que não visitam desde 2010.

GISELA JOÃO

Coliseu do Porto - 31 de março

Coliseu de Lisboa - 7 de abril

O segundo disco de Gisela João, Nua, vai ter o teste dos Coliseus na Primavera. Já sabemos que a energia da fadista de Barcelos é mais do que suficiente para encher o palco, neste caso com as palavras de O'Neill e Capicua, David Mourão-Ferreira e Carlos Paião... O fado continua em alta.

ROBERTO CARLOS

MEO Arena, Lisboa - 19 de abril

Multiusos de Gondomar - 24 de abril

Por alguma razão ficou conhecido como "o Rei" e é respeitado, mesmo idolatrado, não só pelo público como por quase todos os músicos da MPB, de várias gerações.

Roberto Carlos vai, pela primeira vez, festejar o seu aniversário num palco fora do Brasil. Será que o público do MEO Arena lhe vai cantar em coro os Parabéns a Você pelo seu 76º aniversário?

PLACEBO

Pavilhão Multiusos de Gondomar - 1 de maio

Coliseu de Lisboa - 2 de maio

© Youssef Boudlal / Reuters

Brian Molko e companhia andam por aí a festejar 20 anos de carreira.

Os seus discos mais recentes podem não ter ficado para a história mas a vontade de ouvir canções como Every You Every Me, The Bitter End ou Song to Say Goodbye naquela voz inconfundível vai certamente ser o suficiente para garantir uma boa e entusiasta plateia.

SIMPLE MINDS

Coliseu de Lisboa - 3 de maio

Coliseu do Porto - 4 de maio

Roberto Ricciuti

Podiam ter ficado para sempre nos anos 80 e, muito provavelmente, não lhes sentiríamos a falta. Mas, talvez inspirados pela letra de um dos seus grandes hits, Alive and Kicking, estes escoceses revelaram uma resistência difícil de prever. No próximo ano vão andar em digressão com as canções de sempre mas num novo formato: chegou a vez de, também eles, se apresentarem em modo acústico. A ajudá--los estará a também escocesa KT Tunstall.

AEROSMITH

MEO Arena, Lisboa - 26 de junho

© Mario Anzuoni / Reuters

É com um trocadilho manhoso que os Aerosmith anunciam uma digressão de despedida pela Europa em 2017: Aero-Vederci Baby! O que esperar desta banda que anda na estrada desde 1970? O mesmo de sempre: riffs diretos de guitarras, canções que nos são totalmente familiares mesmo se achávamos que já as tínhamos esquecido, rock'n'roll e entretenimento em estado puro, sem subtilezas nem segundas leituras. Não deixa de ser impressionante que, aos 68 anos, Steven Tyler continue a ser o mestre de cerimónias de toda esta festa.

DEEP PURPLE

MEO Arena, Lisboa - 4 de julho

© Eduardo Munoz / Reuters

Mais uma digressão de despedida a passar por Portugal. O nome não engana: The Long Goodbye Tour.

E acontece 49 anos (!) depois da tour inaugural desta banda pioneira tanto do psicadelismo e rock progressivo como do hard rock e mesmo do heavy. Ou seja: esta será mesmo a última oportunidade para o público português ouvir ao vivo aqueles imortais acordes de Smoke on the Water tocados pelos seus autores.

BENJAMIN CLEMENTINE

Paredes de Coura - 16 a 19 de agosto

Aguarda-se o segundo disco daquele que chegou, apesar do ar sereno, como um furacão de emoções e autenticidade em 2015. Na 25ª edição do já clássico festival minhoto, que tem conquistado o coração de músicos das mais variadas proveniências, a sua atuação promete.

Junta-se, para já, nas margens do Coura, a nomes como Foals, Ty Segall, !!!, Car Seat Headrest e Beach House.

FESTIVAIS

NOS ALIVE

Passeio Marítimo de Algés - 7 a 9 de julhoI

mpôs-se como o Festival de Verão português que atrai mais estrangeiros. É verdade que, tecnicamente, não fica em Lisboa (mas sim em Algés, Oeiras) mas nem vale a pena tentar explicar isso a um inglês ou australiano... A relação entre a qualidade do cartaz e o preço é um dos seus grandes argumentos. Para a edição de 2017 já estão confirmados vários nomes de peso com destaque para os Foo Fighters e Depeche Mode, por si só capazes de arrastar multidões. Mas há ainda o regresso dos The Kills (responsáveis por um dos mais memoráveis concertos deste ano no Coliseu de Lisboa) e dos The XX que lançam o novo álbum I See You no próximo 14 de janeiro. Outros concertos já confirmados no Alive deste ano são os dos Imagine Dragos, The Weeknd, Alt-J, Warpaint, Wild Beasts, Kodaline e Ryan Adams.

SUPER BOCK SUPER ROCK

Parque das Nações - 13 a 15 de julho

Ainda só há uma banda confirmada para o Super Bock Super Rock. Mas o tiro foi tão certeiro que os bilhetes para o dia desse concerto, 13 de julho, já estão esgotados. O nome que gerou esse entusiasmo foi o dos Red Hot Chili Peppers. Pela MEO Arena vai passar a digressão do álbum que saiu este ano, The Getaway, mas acreditamos que a multidão vai estar à espera de hits, como Give It Away e Californication, que nos transportam para o fim do século passado.

NOS PRIMAVERA SOUND

Parque da Cidade, Porto - 8 a 10 de junho

Já vai na 6ª edição esta espécie de irmão mais novo do Primavera Sound que nasceu em Barcelona em 2001 (e que atrai, ainda hoje, muito público português). E impôs-se imediatamente na sua mistura de nomes emergentes do universo indie com pesospesados que, muitas vezes, já tínhamos perdido a esperança de ver em palco.

O Parque da Cidade revelou-se rapidamente um cenário quase perfeito para estes três dias. O cartaz para este ano foi agora anunciado. Destaque para as atuações de Justice, Aphex Twin, Bon Iver, Swans, Run the Jewels, Metronomy, Angel Olsen, Elza Soares, King Gizzard and the Lizard Wizard, Whitney, Teenage Fanclub, Sleaford Mods, Nicolas Jaar, Rodrigo Leão & Scott Matthew, Cigarettes After Sex, First Breath After Coma e Samuel Úria, entre muitos outros.